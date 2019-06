Quattro milioni destinati alla sanità, il Commissario Giustini si reca alla procura della Corte dei Conti

Il Commissario della sanità si è recato oggi alla Corte dei conti per chiedere che fine hanno fatto i 4 milioni di euro spariti dalle casse della sanità regionale. In mattinata ha varcato la soglia della sede della Procura regionale di via Garibaldi a Campobasso al fine di fissare un appuntamento col procuratore generale per visionare ben due atti specifici. Il dubbio,di Giustini come di altri è che il fondo sia stato utilizzato per spese extrasanitarie.

"È un mio diritto quello di vederci chiaro - ha dichiarato il commissario- non so se la stessa cosa è stata fatta dal presidente Donato Toma".