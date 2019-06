Variazione di bilancio e viabilità cittadina e Trignina, ecco i punti del prossimo consiglio comunale di Agnone

Il consiglio comunale di Agnone si riunisce in seduta straordinaria, con convocazione d’urgenza,nell’Aula Consiliare del Comune sita in Palazzo S.Francesco – Via del Beato Antonio Lucci - il giorno venerdì 28 giugno 2019, alle ore 16,00 con la continuazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

2. Ratifica delibera di Giunta Comunale nr.87 del 21.5.2019 relativa a “Variazione al Bilancio di Previsione 2019”.

3. Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale carrabile e pedonale Salita Martisciano - Piazza Plebiscito - Via Verdi mediante il ripristino del sistema di smaltimento interrato delle acque reflue e bonifica pavimentazioni - Provvedimenti.

4. Determinazioni in merito allo svolgimento del servizio di Trasporto Scolastico.

5. Approvazione Regolamento per l’applicazione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento notificate negli anni dal 2000 al 2017 relativamente ai tributi locali (art.15 del D.L. nr.34/2019).

6. Il Cammino di San Francesco Caracciolo. Determinazioni.

7. Richiesta messa in sicurezza della S.S.650 “Fondo Valle Trigno” (Trignina).