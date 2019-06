Ponte Sente, il consigliere Greco fa il punto degli incontri di questi giorni

Importante incontro per la fattibilità del progetto di riqualificazione del Ponte Sente. Che collegava fino a settembre del 2018 Abruzzo e Molise e poi chiuso dalla Provincia di Isernia in seguito a uno studio sulla staticità dell'opera viaria.

A Napoli nella sede del provveditorato alle opere pubbliche erano presenti il progettista della Provincia, il presidente reggente e il consigliere regionale Andrea Greco.

Il quale attraverso un video su Facebook ha spiegato che si è trattato di un momento positivo. Si può procedere ai lavori sul terzo pilone del Ponte ma successivamente dovranno essere effettuate altre verifiche prima di dichiarare la nuova agibilità del collegamento viario.

Domani insieme al collega Vittorio Nola e alla parlamentare abruzzese Carmela Grippa Greco si siederà anche al tavolo dell' Anas. Il più importante per la prosecuzione dell'opera.

" È un problema da risolvere per imprenditori e cittadini- ha sostenuto Greco- non ci dormo la notte. Oggi a Napoli è stato fatto il primo passo, domani aggiornerò sull' incontro romano. La politica di palazzo non può bloccare interventi utili ai cittadini".

Per ascoltare l' intervento di Greco cliccare qui https://www.facebook.com/AndreaGrecoM5S/videos/900828573596462/