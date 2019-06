Ma chi è il vero sbruffone tra Salvini e Carola Rackete?

“In una intervista al Huffington Post, il sindaco di Lampedusa ha dichiarato “Tutto questo macello sta succedendo perché c’è una Ong che sta portando avanti una operazione di salvataggio di quattro disgraziati. Il Governo vede questo ma non vede gli sbarchi continuano; ieri sera a Lampedusa ce n’è stato un altro, sono arrivate venti persone. Ma quelli non interessano a nessuno, non a caso li definiscono “sbarchi fantasmi”. Li vediamo solo noi, il Governo, no, non li vede”. Vede solo quello delle Ong”. E così continua: “Se un pescatore si trova a navigare in zona Sar e tenta di salvare qualcuno, perde l’attività, il peschereccio di sua proprietà. Ma a mare vige la regola che bisogna salvare chi è in difficoltà. Né tantomeno si può pensare che chi salva possa o debba chiedere il passaporto a chi sta affogando. Il decreto, fatto per colpire le Ong, è purtroppo valido per tutti. Dissuade dal salvare vite umane, contravvenendo alle regole internazionali sulla navigazione”.

Di fronte a questa situazione - sbarcano a migliaia e il Governo non li vede - che potremmo definire ridicola se non fosse tragica, il nostro ministro imbraccia il mitra e minaccia di schierare i carri armati. E aggiunge, contro la Capitana della nave, Carola Rackete,una battuta alla Crozza: "Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi”. Incredibile ma vero! Chi farebbe politica sulla pelle degli immigrati sarebbe una ragazzotta che non chiede voti e non mira a gestire un paese, diversamente dal nostro ministro che ha ingrassato le fila del consenso proprio giocando sulla pelle di poveri disgraziati.

Non parliamo, poi di un’altra che pure mira a gestire l’Italia, la Meloni, la quale, senza sprezzo del ridicolo dichiara: affondiamo quella nave!!

In tutto questo, emerge una umanità che tale non si può più chiamare. Sembra essere tornati all’epoca della seconda guerra mondiale dove, però, l’esercito nemico non era composto da gente disperata in cerca di sopravvivenza.

Intanto, lo dice l'ISTAT targato lega, la pressione fiscale in Italia aumenta ei consumi dimunuiscono.