a cura di Esther Delli Quadri ed Enzo C. Delli Quadri - A chi di noi non è mai capitato di essere al mercato e di sentire il nome di un frutto in dialetto che sembra uno scioglilingua: V’RANGLO’! E’ una particolare varietà di susine che purtroppo arriva sempre più raramente sulle nostre tavole: la Susina Regina Claudia Verde. E’ la ..... http://www.altosannio.it/vranglo-susina-regina-claudia-verde/