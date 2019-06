Angeli e Demoni

Sono coinvolti il sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti, politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di una Onlus di Torino. Decine gli indagati per frode processuale, depistaggio, abuso d’ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione, peculato d’uso.

Tutto iniziava con l’allontanamento di minori dalle loro famiglie con le motivazioni più strane e, molto spesso, a detta degli inquirenti, con verità manipolate se non stravolte.

Una volta ottenuto il dominio legale sui bimbi, questi Diavoli lavoravano al cervello le povere vittime. Ore e ore di intensi ‘lavaggi del cervello’ anche con impulsi elettrici durante le sedute di psicoterapia, per alterare lo stato della memoria dei bambini in prossimità dei colloqui che la magistratura obbligatoriamente tiene per decidere gli affidamenti. Li convincevano di essere stati abbandonati da genitori degeneri, disinteressati, cinici, indifferenti alla loro sorte. Cosa non assolutamente vera perché sono stati trovati doni e lettere che quei genitori, privati dei loro figli, inviavano loro periodicamente ma che i Diavoli mai consegnavano.

Fine ultimo dei Diavoli: impossessarsi della vita dei bambini e consegnarla nelle mani di amici e conoscenti pronti a pagare fior di quattrini pur di poterli “possedere”. In due casi, è stato appurato, che le mani erano di veri orchi: hanno abusato sessualmente dei bimbi loro affidati.

Uno schifo infinito. Succede nel Reggiano, una delle zone più progredite d’Italia.

