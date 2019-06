Punto nascite, Antonio Federico (M5s): chiusura dovuta a carenza sicurezza. Incontreremo Sindaci

"Il Punto Nascite di Termoli chiude perché mancano le condizioni necessarie per assicurare gli standard di sicurezza a nascituri e partorienti, non a causa della carenza di personale". Lo ha dichiarato in merito il deputato del Movimento Cinque Stelle Antonio Federico.

"Il reparto del San Timoteo non rispetta nessuno dei parametri previsti dalla legge e questo succede ormai da anni, purtroppo. La chiusura, infatti, è una misura prevista già tempo fa dal Comitato Nazionale Percorso Nascite e ribadita più volte dal Tavolo tecnico.

Tuttavia sono pronto a incontrare i sindaci del basso Molise insieme a tutta la delegazione parlamentare e spero che questo avvenga al più presto".