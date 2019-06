Capracotta, il 4 agosto torna la tradizione de "la Pezzata"

La proloco di Capracotta ha messo tutto nero su bianco. Creando un evento facebook insieme all'associazione Sagre e Feste nei borghi. Domenica 4 agosto dalle 9 alle 19 a Prato Gentile di Capracotta arriva la pezzata. Si tratta di un vivido legame tra il paesee la sua tradizione pastorale. La sagra dell'agnello alla brace e della pecora bollita con erbe aromatiche, attualmente una delle più importanti manifestazioni che animano l'estate molisana e che si tiene annualmente la prima domenica di agosto nella splendida cornice del pianoro di Prato Gentile richiamando migliaia di persone anche dalle regioni limitrofe.

In tale occasione, è possibile trascorrere una piacevole giornata di relax a stretto contatto con la natura, ricevendo una ottima accoglienza da parte della Pro Loco di Capracotta, che si adopera al massimo per garantire un servizio di qualità. Non è un caso, infatti, che sia stata denominata giornata dell'ospitalità.

A ricordo della festa, ai visitatori rimane un simpatico souvenir costituito da una forchetta di legno, una ciotola ed un bicchiere di terracotta.

Questa tipica pietanza locale, si distingue per la semplicità e facile reperibilità degli ingredienti indispensabili alla sua preparazione, abilmente dosati da mani esperte per esaltarne il sapore e conservarne il gusto secondo l'antica ricetta dei nostri pastori.



Fonte: http://www.capracotta.com/node/13



Contatti: https://www.facebook.com/prolococapracotta/