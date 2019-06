Ospedale Agnone, dimezzato il servizio di pronto soccorso: di notte è impossibile star male

Il pronto soccorso del San Francesco Caracciolo non sarà attivo h 24 ma solo per 12 ore. Il provvedimento sarà attivo dall' 8 luglio e isolerá ancora di più non soltanto Agnone ma l'intera area altomolisana.

La disposizione è stata firmata da Gennaro Sosto, Dg Asrem, Antonio Lucchetti, direttore sanitario e Antonio Forciniti direttore amministrativo. Il provvedimento si sarebbe reso necessario a causa della carenza dei medici all' interno della struttura.

" La carenza di personale medico di cui soffre l' Asrem- si legge nel documento- coinvolge anche i pronto soccorso, che rappresentano una delle aree cruciali di intervento per la gestione dell'emergenza. A tal proposito si precisa che l' Asrem ha esperito, per la disciplina Mcau, procedura di mobilità e concorsi, stipulati contratti libero professionali e attinto personale anche da graduatorie di discipline affini, senza reperire il numero di specialisti necessari a soddisfare il fabbisogno aziendale e non ha acquisito, in particolare, la disponibilità di dirigenti medici vincitori di concorsi espletati dall' Asrem nell' ultimo anno, ad accettare l' incarico per la sede di Agnone. Nelle more la struttura richiede una temporanea rimodulazione dell' orario di servizio compatibile con la dotazione del personale al momento disponibile, che non consente la copertura h 24 del presidio, come evidenziato dal dottor Potena responsabile del pronto soccorso, articolando l' orario dei medici in servizio presso il pronto soccorso del presidio di Agnone, in guardia attiva nelle 12 ore diurne".

Insomma chi si sente male di notte non avrà santi a cui rivolgersi perché il servizio sarà attivo solo dalle 8 alle 20. Ora staremo a vedere chi si muoverà per protestare contro uno stato di cose che significa la morte definitiva dei servizi altomolisani.