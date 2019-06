Punto nascite, il Pd domani a Termoli fa il punto della situazione

In relazione alla notizia della chiusura del punto nascita della città di Termoli, è convocato un incontro con la stampa per domani sabato 29 giugno, alle ore 10:00 presso il porto turistico di Termoli (sottovento). All'incontro parteciperanno il Segretario Regionale Vittorino Facciolla, il Segretario della Federazione Basso Molise Oscar Scurti ed altri esponenti del Partito Democratico, i quali illustreranno tutte le iniziative che questo partito metterà in campo, in ogni sede, affinchè ciò non accada.