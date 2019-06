Cretella: "Procede ininterrottamente lo sfalcio dell'erba nelle contrade cittadine."

Continuano le operazioni messe in atto dall’assessorato all’ambiente del comune di Campobasso per provvedere alla sistemazione del verde pubblico e in particolar modo allo sfalcio dell’erba in diverse zone cittadine.

“Nonostante le indubbie difficoltà riscontrate nel dover operare con una tempistica così immediata alla ricerca di soluzioni che possano risolvere la situazione dell’erba alta nelle zone cittadine, - ha dichiarato l’assessore all’ambiente Simone Cretella – abbiamo sin da subito intrapreso operazioni per lo sfalcio dell’erba nelle contrade. Ci stiamo adoperando, con gli operai comunali del settore ambiente, a ridare un decoro a quelle zone della città e continueremo progressivamente a toccare tutte le contrade con queste operazioni necessarie per evitare un proliferare di vegetazione, di rovi e sterpaglie che diventano fonti di pericolo oltre che per il traffico veicolare e pedonale, anche e soprattutto dal punto di vista igienico e sanitario, con il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica.”

Ma l’assessore Cretella ha voluto anche rimarcare come accanto all’attività dell’amministrazione comunale per quanto riguarda le aree pubbliche, c’è la necessità, da parte di quei cittadini che posseggono terreni e lotti incolti, recintati e non, posti sia all’esterno che all’interno del centro urbano, di effettuare una integrale e costante pulizia delle aree di loro proprietà.

“Almeno due volte l’anno, come dispone per altro il regolamento comunale del verde pubblico e privato per definire il quale tanto abbiamo operato nella passata legislatura, - ha precisato Cretella – i proprietari di aree verdi urbane incolte e aree agricole non coltivate, devono provvedere a tenere in ordine i loro terreni. È un concetto che dobbiamo ribadire con determinazione se vogliamo che il decoro cittadino venga mantenuto in tutti i periodi dell’anno. Noi come amministrazione comunale continueremo ad impegnarci senza sosta per affrontare in modo rapido ed efficiente le emergenze che si pongono al riguardo, credendo che con la collaborazione attiva dei cittadini sarà più semplice tutelare gli interessi della nostra città.”

A tal proposito è stata emanata l’ordinanza con la quale vengono obbligati i proprietari dei terreni, dei giardini e delle aree libere presenti sul territorio cittadino, ad assicurare la costante manutenzione di quelle zone per il mantenimento del decoro urbano e per evitare inconvenienti igienico sanitari, nonché eventuali incendi, con potenziali rischi per l’incolumità pubblica.