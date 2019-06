Castel del Giudice, arriva il guru dell’apicoltura Aldo Metalori

A Castel del Giudice (IS), tra l’Alto Molise e l’Abruzzo, dove è nato il primo Apiario di Comunità d’Italia, arriva uno dei massimi esperti di apicoltura, Aldo Metalori, conosciuto per essere stato il pioniere della produzione moderna di polline.

Il 30 giugno 2019, alle 9.30, l’apicoltore incontrerà nella sala conferenze dell’albergo diffuso Borgotufi i circa 50 allievi del primo corso di apicoltura dell’Apiario di Comunità, in un incontro aperto al pubblico, che sarà utile per conoscere e confrontarsi su esperienze e tecniche apistiche ed esplorare il meraviglioso mondo delle api.

Aldo Metalori è un punto di riferimento per le nuove generazioni di apicoltori, in quanto riesce, come pochi, a fare la sintesi perfetta tra le tecniche tradizionali di allevamento e la conduzione degli alveari e la necessità di modernizzare la gestione per renderla più efficiente dal punto di vista economico. Dunque, tutela e benessere delle api abbinati al rispetto degli apicoltori. La traduzione pratica in apiario di questi concetti sarà l’oggetto della relazione di Metalori.

L’esperto sarà presentato dal professore Antonio De Cristofaro, Presidente del Gruppo Apistico Paritetico VOLAPE e Direttore vicario del Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise. L’incontro darà anche l’opportunità ai promotori del primo Apiario di Comunità di fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto, realizzato dal Gruppo Apistico Paritetico VOLAPE/APAM, Legambiente Molise e il Comune di Castel del Giudice. Ogni domenica i partecipanti sono protagonisti della gestione degli alveari, che sono stati tutti posizionati nei pressi dei meleti dell’azienda agricola Melise di Castel del Giudice. I primi riscontri sono molto positivi. A fine corso, i neo apicoltori avranno acquisito le competenze per gestire i propri apiari e prendersi cura, come già hanno cominciato a fare, dell’Apiario di Comunità.

«Il progetto del primo Apiario di Comunità d’Italia che stiamo realizzando a Castel del Giudice – spiega Riccardo Terriaca, amministratore delegato del Gruppo VOLAPE – ha messo al centro delle attività le persone e la loro professionalizzazione. L’arrivo di Aldo Metalori, uno dei principali esperti apistici italiani, è un ulteriore tassello in questo importante ed innovativo percorso di formazione professionalizzante finalizzato alla creazione di un’impresa cooperativa, che si sta svolgendo con un successo imprevisto. I circa 50 futuri apicoltori stanno seguendo con straordinaria costanza, con attenzione e tangibile profitto tutte le fasi progettuali previste”. Un percorso indirizzato alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali, all’insegna dell’economia circolare e lo sviluppo sostenibile in Alto Molise. Appuntamento domenica 30 giugno a Castel del Giudice.