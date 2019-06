Volano stracci tra il vice-ministro Salvini e due cittadini

Adriano Sofri scrive sulla sua rubrica “Piccola posta”: “Senti brutto stronzo. Ti piace insultare una giovane donna in gamba a nome del governo italiano, eh? Maramaldo. A nome degli italiani, 60 milioni? Pallone gonfiato, ceffo vigliacco. Ti sei rotto le palle, eh? Coglione. Te li sudi tu i tuoi selfie, eh? disgustoso gradasso”.

Saviano: “l’analisi politica di Sofri è la più lucida degli ultimi mesi”.

Salvini: “Essere insultato dal pregevole duo Sofri-Saviano mi rende ancora più orgoglioso del mio lavoro in difesa del Popolo italiano! Bacioni e querele”.

Saviano: “Querele querele querele. Ministro mi aspetto almeno un Editto Reale. Potrebbe incaricare Ginotto Di Maio per notificarmelo. Mi pare ‘nu guaglione affidabile”.

Questa è l’Italia sotto il sol del cambiamento.