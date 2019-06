Castelguidone, tutti uniti in paese per Daniela Sabatino: il sogno mondiale dell'Italia femminile è anche della comunità abruzzese

Castelguidone in festa questo pomeriggio dove si è riversato tutto il paese che con uno schermo seguirà la partita di calcio femminile Italia - Olanda che vale per un posto in semifinale al mondiale di France 2019. Daniela Sabatino numero 9 non parte titolare ma la mamma, il parroco Don Alberto Conti, la maestra delle elementari e il capitano del Trivento, prima squadra nella quale Sabatino ha iniziato a prendere a calci il pallone, si sono riuniti tutti per tifare.

Tutti in attesa del primo goal mondiale della calciatrice abruzzese nata ad Agnone nel 1985, quando la sanità permetteva di tenere sei punti nascita in Molise, che potrebbe entrare in corsa nel quarto Italia- Olanda. Per le calciatrici di Milena Bertolini nulla è impossibile, la stessa mamma di Daniela Sabatino dice di aver sentito sua figlia tranquilla. Fra 20 minuti la partita avrà inizio. Abbiamo la possibilità di sognare la semifinale. Buona partita agli abruzzesi e a tutti gli italiani che sperano nel miracolo delle azzurre.