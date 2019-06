Commercio e turismo, a Campobasso borse di studio per i figli dei lavoratori del settore

Nell'ambito della promozione e valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, si terrà giovedì 4 luglio 2019 alle ore 10.00 presso la sala convegni di Confcommercio Molise a Campobasso, la cerimonia di consegna dei premi di laurea e borse di studio in favore dei figli dei dipendenti delle imprese del commercio e del turismo che aderiscono agli Enti Bilaterali Ebrac e Ebrat, previsti nel Piano di Sviluppo 2018/2019.

Nel corso dell'evento saranno presentati i risultati delle attività del biennio, notevolmente incrementate con 152 richieste pervenute dalle aziende iscritte, per una diversificata offerta formativa gratuita (Responsabili della sicurezza, antincendio, ex libretto sanitario: base, specifico, aggiornamenti; formazione generale e specifica per i lavoratori , corso base primo soccorso, corso RLS). In netto aumento anche le richieste per i Premi di Laurea, così come le richieste di Borse di Studio per scuole medie e superiori per i figli dei dipendenti delle aziende iscritte.

Alla cerimonia prenderanno parte il presidente di Confcommercio Molise, Paolo Spina, i segretari della Filcams Cgil Daniele Capuano, della Fisascat Cisl Stefano Murazzo e della Uiltucs Pasquale Guarracino.

A conclusione delle cerimonia è previsto un piccolo rinfresco per gli ospiti.

Gli Enti Bilaterali operano nel campo delle politiche attive del lavoro, della formazione e qualificazione professionale, della tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, del sostegno all'attività di lavoratori e imprese.

E.B.R.A.C. Ente Bilaterale Regionale Commercio è un organismo paritetico costituito a livello regionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori: CONFCOMMERCIO e FILCAMS–Cgil, FISASCAT–Cisl, UILTUCS–Uil, sulla base di quanto stabilito dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

E.B.R.A.T. Ente Bilaterale Regionale Turismo è un organismo paritetico costituito a livello regionale dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore Turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti, Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL.