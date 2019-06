Mondiali femminili, termina il sogno dell'Italia: vince l'Olanda per 2 a 0. Sfuma il goal mondiale di Sabatino

Termina a Valenciennes il sogno azzurro dell'Italia femminile. Le ragazze della Ct Milena Bertolini sono state sconfitte per 2 a 0 dalle campionesse d'Europa Olandesi. Complice il caldo non è stata una partita facile per l'11 azzurro nemmeno quando al 53' è entrata finalmente in campo l'abruzzese Daniela Sabatino che non è riuscita a mettere il sigillo sul percorso mondiale. Ragazze che vanno comunque ringraziate perché la nazionale femminile non arrivava ai quarti mondiali dal 1991 e non si qualificava ai mondiali dal 1999.

Queste calciatrici hanno emozionato l'Italia. Sono rimaste deluse e naturalmente hanno pianto tante lacrime ma la stessa Ct sostiene che sono uscite a testa alta da una competizione molto dura. Ora resta solo una lotta, quella del calcio professionistico esteso anche alle donne per dare a chi ci ha emozionato così tanto quello che meritano. Ragazze che si allenavano mentre facevano di giorno qualsiasi tipo di lavoro normale, la portiera faceva anche la fornaia in Germania per potersi mantenere e andare allo stesso tempo ad allenarsi. Daniela Sabatino all'inizio invece andò ad allenarsi a Trivento.

"L'Italia non professionista- dichiara la Ct Bartolini - si è battuta con giocatrici che durante l'anno hanno opportunità diverse e hanno dalla loro parte il professionismo". Delusione anche a Castelguidone dove la partita è stata seguita tramite il maxischermo voluto da Don Alberto Conti che resta soddisfatto di quello che le ragazze hanno fatto. Il ringraziamento a Sabatino va anche per la grande visibilità data a Castelguidone. Che la ha invitata ufficialmente in estate per festeggiarla.

Nel primo tempo il match era finito 0 a 0 con le italiane che riuscivano a resistere. Nel secondo tempo c'è stato un calo fisico è un'Olanda che ha saputo cambiare la marcia. La partita si sblocca al 70' quando l'Olanda è passata in vantaggio sull'Italia al 25' del secondo tempo della sfida dei quarti di finale dei Mondiali femminili di calcio. A segno Miedema. All'80' l'Olanda raddoppia con van der Gragt.