Salvini, M..att..eo Patacca, FreeCarola, Libera Carola

Patacca è la paga dei soldati di ventura del 600, termine rimasto nell'uso popolare per indicare monete di scarso valore; anche, oggetto falso venduto come autentico e di grande valore; anche, truffa, imbroglio.

Patacca (Meo) è anche la maschera che rappresenta la città di Roma insieme a quella di Rugantino: originario di Trastevere è un simpatico attaccabrighe, sempre pronto a battersi, provoca tafferugli e risse, racconta spacconate e vuole sempre avere ragione. Viene spesso raffigurato intento a bere da un fiasco di vino.

M...att...eo Salvini è simpatico come il Patacca, è attaccabrighe come il Patacca e come il Patacca è sempre pronto a battersi, a provocar tafferugli e risse. Quanto a bere e mangiare non ci ha fatto mancare niente.

L’ultimo caso, quello della Sea Watch e della capitana Carola Rackete, è emblematico: uno statista avrebbe risolto il caso con una risata, con una frase opportuna, con un gesto appropriato. Lui, no! Troppo Patacca: ha schierato navi da guerra e mitragliatrici, motovedette, contro una ragazzina, pochi membri dell’equipaggio e 40 innocui disperati ridotti allo stremo. Una sceneggiata se non ci fosse di mezzo l’Italia, la sua dignità, la sua tradizione, la sua umanità. Ha usato il cannone per ammazzare una farfalla.

Risultato? La cosa peggiore è che M…att..eo Patacca ha dato alla Francia, da cui non avremmo nulla da imparare, motivi per attaccarci e aggredirci. Ma non solo la Francia. Tutto il mondo ci deride, gli Stati Europei, con in testa la Germania (Carola è tedesca), ci voltano le spalle.

FreeCarola. Libera la Carola, signor ministro degli interni e poni fine a questa sceneggiata. Carola avrebbe violato le leggi dello Stato? E tu, caro ministro, non lo hai fatto anche tu in nome della sicurezza del popolo italiano? Non hai violato, con il tuo decreto-bis, il diritto internazionale di soccorso in mare? Non hai violato le leggi italiani con il caso Diciotti, salvo farti coprire le spalle, da questi politicamente incapaci dei 5S, per evitare di farti processare? Tu hai agito per salvare la tua pelle. Carola ha agito per salvare non la sua, ma quella di altre persone. Tu chiedi voti per governare, lei ha chiesto solo comprensione.

FreeCarola!! Liberate Carola.