Spaccia eroina a un 32enne disoccupato, 25enne agnonese nei guai

Uso personale di droga ai fini di spaccio. Sono questi i reati di cui deve rispondere un artigiano 25enne di Agnone, accusato di aver ceduto droga a un 32enne disoccupato. I fatti si sono verificati in paese. I due erano monitorati da tempo dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia altomolisana i quali nelle ultime ore sono entrati in azione. A nulla è valso il tentativo del 32enne di disfarsi dell'eroina. Durante la perquisizione nella casa del 25enne i militari hanno confermato i loro sospetti, rinvenendo altra eroina nella sua camera da letto conservata in un involucro di nylon.