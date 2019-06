Truffa e sostituzione di persona, un 22enne residente in Molise denunciato in Liguria

Ha 22 anni ed è un nigeriano residente in provincia di Campobasso lo sconosciuto che qualche giorno fa, mediante artifizi e raggiri vari, era riuscito ad inserirsi in un rapporto commerciale, tra la ditta di un 52 enne di Chiavari, sita a Casarza Ligure e un’azienda ucraina, per la vendita di attrezzature per immersioni subacquee, per un importo pari a diverse decine di migliaia di euro. Il giovane era riuscito a farsi accreditare l’intero importo sul proprio conto corrente postale, il bonifico destinato al 52 enne. Il quale, successivamente, presso l’Arma di Sestri Levante, sporgeva una denuncia querela.

I Carabinieri, dopo un’accurata attività di indagine, identificavano l’uomo in G.A. nigeriano di 22 anni, risultato abitante in provincia di Campobasso, in regola con i documenti di soggiorno, deferendolo in stato di libertà per “truffa e sostituzione di persona”. Stesso contesto, da ulteriori accertamenti, l’intera somma di denaro accreditata è stata sequestrata.