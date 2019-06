Fedriga con l'appoggio di Salvini: un muro anti immigrati da 243 km tra Italia e Slovenia

Un muro, una barriera anti-migranti di 243 km lungo il confine fra Italia e Slovenia. Duecentroquarantatre chilometri per arginare l’ondata migratoria che arriva dai Paesi dell’Ue. A spiegare il progetto è Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, in un’intervista al Fatto Quotidiano, in cui spiega che si tratta di un’ipotesi allo studio con il Viminale.

“Un muro o altro. Adesso non so dirglielo. Ma certo che se l’Europa non tutela i suoi convinti noi saremo costretti a fermare l’ondata migratoria che avanza attraverso altri Paesi dell’Ue con tutti i mezzi. Non possiamo mettere poliziotti a ogni metro, anche se le misure di vigilanza, grazie al nuovo piano del Viminale, stanno dando i loro frutti”... “Dobbiamo dare sicurezza ai nostri cittadini. Tranquillità nelle case, decoro nelle pubbliche vie. Ladri, delinquenti di piccolo o grande calibro non ne vogliamo”.

Per continuare a leggere cliccare qui