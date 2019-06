Da un po' di giorni, gira per le strade di Agnone. È un cane dolcissimo, se solo gli si fa una carezza, ti segue per tutto il percorso come è successo a chi ha scattato la foto.

Lanciamo un appello: qualcuno può dirci se è stato abbandonato, o se ha un padrone.

Al collo ha una specie di collare (catena....). Chi ha notizie può contattarci al seguente indirizzo mail redazione@altomolise.net