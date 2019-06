Cacciavillani:. Finalmente è stato pubblicato il portale https://www.visitagnone.com/, progetto della precedente amministrazione

"La scommessa per l’Alto Molise è riuscire a mettere in rete e promuovere le diverse attività turistiche presenti sul territorio. Per questo motivo nasce il portale #visitagnone, uno dei progetti di punta della precedente Amministrazione di Agnone che con un approccio innovativo, orientato alle nuove tecnologie, ha pensato di mettere in rete l’immenso patrimonio culturale e naturalistico, le strutture ricettive e le produzioni locali attraverso l’implementazione di un sistema informativo fortemente evoluto sul modello Trentino Alto Adige. Finalmente è stato pubblicato il portalehttps://www.visitagnone.com/ "

E' cosi che Maurizio Cacciavillani ex vice sindaco di Agnone e attuale consigliere di opposizione del gruppo Nuovo Sogno Agnonese,annuncia in una sua dichiarazion, la pubblicazione del Portale https://www.visitagnone.com/, portale facente parte di un progetto articolato voluto dall'amministrazione Carosella e continua

"Questo è solo un primo passo perché resta da attivare la rete wi-fi cittadina gratuita e l’applicazione di “realtà aumentata” per terminali mobili (smartphone e tablet). Poi c’è da aprire il visitor center allestito a Palazzo Bonanni. L’intero progetto del valore di 370 mila euro, che la precedente amministrazione ha appaltato attingendo a finanziamenti europei, come più volte ripetuto è pronto da oltre un anno e rimasto al palo. Come gruppo di minoranza Nuovo Sogno Agnonese abbiamo anche trattato l’argomento in un consiglio comunale chiesto ad hoc per sbloccare la situazione.

Andate a visitare il portale all’indirizzo https://www.visitagnone.com/ per far parlare i fatti.

Spero solo che adesso ci sia qualcuno che sappia guidare questo bolide!

P.S.

Vi ricordate quando parlavo della webcam “Roundshot” panoramica a 360 ° ad alta definizione fino a 66 milioni di pixel installata su uno dei pali dell'illuminazione dello stadio Civitelle, andate a vedere che spettacolo."