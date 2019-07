Consiglio comunale Campobasso, inizia l'era Gravina. Maggioranza e opposizione unite sulle nomine al maschile

Opposizione costruttiva e senza sconti anche per il capogruppo del Partito Democratico Giose Trivisonno

E infine l'ex sindaco Antonio Battista: saremo un corpo unico con il partito democratico. Con il centrodestra non possiamo dimenticare che a livello nazionale una parte di loro governa con il Movimento Cinque Stelle

Che dire per chiudere? Nessuna donna capogruppo. Una sola donna nella commissione elettorale ma in qualità di supplente. Unico atto femminista la nomina da vicesindaca per Paola Felice. Anche in consiglio comunale, escludendo l'ex assessora Alessandra Salvatore ora consigliera comunale del Pd, non si è udito nessun intervento delle altre 13 donne. Nemmeno della candidata sindaca del centrodestra Maria Domenica D'Alessandro che non ha avuto nemmeno la carica di capogruppo della Lega. Inizia un'era maschile nonostante le presenze femminili. Ci auguriamo che possano programmare interventi in aula già dal prossimo consiglio.