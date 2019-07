“Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, arriva la terza edizione

Si terrà dal 18 al 21 luglio 2019 la terza edizione di “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Il Molise di Mezzo” nei comuni di Salcito, Pietracupa, Sant’Angelo Limosano e Trivento. Il tema conduttore di quest’anno è “Movimenti”. Movimenti come viaggi, cammini, andate e ritorni, percorsi, migrazioni, passaggi, spostamenti. Movimenti come moti, azioni, gesti, ma anche animazioni, cambiamenti, rivoluzioni. Dopo le positive esperienze delle due precedenti edizioni, tanto che il Corriere della Sera lo ha inserito tra i festival estivi da non perdere, con l’anteprima del prossimo 17 luglio a Trivento parte la terza edizione che quest’anno si presenta con un programma ancora più ricco di eventi e con una location in più: Sant’Angelo Limosano. Musica, teatro, mostre, street art, libri e dibattiti per riportare al centro dell’attenzione le aree interne della nostra regione. A promuovere la manifestazione, ideata e diretta dall’arch. Antonio Seibusi, è l’associazione culturale “Il Molise di Mezzo”. Nei quattro giorni del festival, che quest’anno è risultato tra le prime 10 manifestazioni finanziate dal programma regionale “Molise è Cultura”, interverranno scrittori, poeti, attori, musicisti, giornalisti e amministratori.