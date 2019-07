Cinghiali e serpenti nella giungla della via "Panoramica" agnonese. Le borse lavoro che curavano il verde dove sono?

La Panoramica è una strada che offre uno spettacolo mozzafiato. Affaccia su una grande vallata e offre allo sguardo il magnifico e completo panorama della cittadina agnonese. Frequentatissima da donne, bambini, anziani. Nella bella stagione e anche durante l'inverno si incontrano più persone che passegiano e fanno attività fisica sulla via panoramica che sul corso principale di Agnone.

Andrebbe sicuramente tenuta e mantenuta in condizioni buone. Ma la strada presenta notevoli smottamenti e quando piove con i tombini non sottoposti alla giusta manutenzione, viene attraversata da fiumi d'acqua che creano ulteriori danni. La vegetazione invade la carreggiata e diventa sempre più raro vedere operai e mezzi tenuti alla manutenzione del luogo.

In molti riferiscono di essersi imbattuti con animali ungulati e i serpenti passeggiano indisturbati. Non ultima la querelle tra un consigliere comunale di maggioranza e alcuni cittadini.

Il consigliere consigliava ai cittadini di munirsi di buona volontà e provvedere al taglio dell'erba nei parchi giochi e le aree verdi di interesse cittadino.Strano e anomalo suggerimento proveniente da chi si è candidato a governare un paese.Il volontariato è cosa buona e giusta che esprime il senso civico di un popolo, ma le amministrazioni devono svolgere il proprio ruolo,quello di dare ai cittadini i servizi necessari, altrimenti possono scegliere anche di dimettersi.

Interpellata l'assessora Melloni sullo stato di abbandono delle aree verdi agnonesi dichiarava che in forza al comune di Agnone ci sono solo tre addetti alla cura delle aree verdi di cui uno cagionevole di salute e che l'amministrazione " Stava cercando di affidare il lavoro a qualcuno" In molti chiedono lumi anche sulle borse di lavoro che l'amministrazione precedente utilizzava per la cura del verde.