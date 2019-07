Muore dopo 8 giorni di coma, dolore per una 18enne di Bonefro vittima di un incidente

Frequentava il liceo classico di Termoli e aveva da poco compiuto i 18 anni, Domenica Marchetti, la ragazza morta dopo 8 giorni dall'incidente che si era verificato all'alba del 23 giugno sulla provinciale 87, sullo scalo provinciale per Matrice. Sono stati i medici della Rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso a certificare la morte della ragazza.

Che era rimasta coinvolta con 4 amici in un incidente stradale. La ragazza era rimasta incastrata fra le lamiere dopo che la vettura si era schiantata con violenza contro un albero. Le sue condizioni erano apparse gravissime dall'inizio. Sulle cause del sinistro è in corso una inchiesta. La comunità di Bonefro è rimasta completamente sconvolta dall'evento e con essa anche tutti gli amici che avevano condiviso con lei gli anni di scuola.