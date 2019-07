Punto nascite, Giuseppina Occhionero: stiamo valutando di rivolgerci a Mattarella

“Stiamo valutando le possibili strade da percorre insieme per scongiurare la chiusura del Punto Nascita a Termoli. Quella, lo confermo, che ho già definito una scelta scellerata”.

Lo ha dichiarato la parlamentare molisana, Giuseppina Occhionero, a margine dell'incontro di ieri, che si è svolto a Termoli, con alcuni sindaci della zona.

“Siamo stati sollecitati insieme ad altri colleghi – ha spiegato la deputata di Liberi e Uguali – a farci promotori di iniziative forti a sostegno della proteste che, dopo la piazza, devono ora trasformarsi in proposta e azione politica. Cercheremo di fare ogni cosa pur di restituire all'ospedale di Termoli un reparto così importante ma – ha aggiunto l'onorevole Occhionero – faremo di tutto per garantire il diritto di ogni mamma e di ogni neonato di ricevere le cure di cui hanno bisogno nel posto più vicino a casa”.

La scorsa settimana, Giuseppina Occhionero, è intervenuta a Montecitorio proprio per contestare la decisione di chiudere il Punto Nascita: “Ho appena depositato un'interrogazione al ministro Grillo – ha dichiarato la parlamentare – ma stiamo valutando la possibilità di chiedere un incontro, allargato anche ai tanti sindaci della zona, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.