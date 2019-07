Chieti e la sua provincia: come riprendere una storia di crescita, anche Landini alla tavola rotonda di sabato

Si parlerà del passato - di come era e di cosa questa provincia è diventata - ma soprattutto si discuterà come questo territorio può riprendere la strada dello sviluppo e del lavoro nella tavola rotonda “Memoria del passato, azioni nel futuro - Storia, prospettive del lavoro e ruolo del sindacato confederale nell'era della digitalizzazione” in programma sabato 6 luglio, con inizio alle ore 10, nella sala convegni della Camera di commercio all'ex Foro Boario a Chieti scalo.

Si tratta dell’iniziativa con la quale la Cgil di Chieti concluderà il ciclo di manifestazioni per il centenario della Camera del lavoro ed alla quale parteciperà Maurizio Landini, segretario generale della Cgil.

Tra gli altri interventi sono previsti quelli di Adolfo Pepe, storico e studioso della Fondazione Di Vittorio; Carmine Ranieri, segretario generale Cgil Abruzzo Molise; Bruno Forte, teologo e arcivescovo di Chieti-Vasto; Luciano D'Amico, economista; Marcello Vinciguerra, managing Director Honda Italia. La discussione, aperta da Germano Di Laudo, segretario generale della Cgil di Chieti, sarà coordinata dal giornalista Paolo Griseri.