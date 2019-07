Jazz in Campo – Jazz in Galdo ecco la 15esima edizione

Jazz in Campo taglia il traguardo dei 15 anni con un nuovo cartellone ricco di artisti straordinari. Sarà un'edizione speciale, questa del 2019, in programma dal 6 al 20 luglio prossimi. Artisti di fama internazionale, interpreti musicali tra i più raffinati e ricercati della scena italiana, nuove e spettacolari location: è tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate molisana e non solo.

L'evento che da anni ha preso la doppia veste di Jazz in Campo e Jazz in Galdo, nel fortunato e affiatato connubio tra i due comuni di Campodipietra e San Giovanni in Galdo, sarà presentato, domani, mercoledì 3 luglio, a Campobasso, nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede della Fondazione Molise Cultura.Con i sindaci di Campodipietra, Giuseppe Notartomaso, e di San Giovanni in Galdo, Domenico Credico, interverranno l'assessore regionale alla Cultura, Vincenzo Cotugno, vicepresidente della Regione Molise, e il documentarista Carlo Power. L'incontro con la stampa, in via Milano, alle ore 10.30: si invitano i signori giornalisti a partecipare.