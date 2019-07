Malore in spiaggia, donna muore a Vasto

E' morta per un malore a riva, mentre stava passeggiando questa mattina in spiaggia, una donna di 74 anni di Vasto. La donna stava facendo una passeggiata sul lungomare quando si è accasciata in acqua. È stata notata dai bagnini in servizio in quel tratto di mare che hanno tentato inutilmente di rianimarla. Sul posto è giunta anche un ambulanza con un medico rianimatore; è stata richiesto l'intervento dall'eliambulanza partita da Pescara. I carabinieri e il personale della Guardia Costiera hanno faticato prima di risalire all'identità della vittima che era priva di documenti. (Ansa)