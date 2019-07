Chiusura del Punto nascita e del Nido al San Timoteo di Termoli, il comitato fa il punto

Mercoledì 3 luglio prossimo, alle ore 10.00 nei locali della Parrocchia San Timoteo ( sede del Comitato) in Via G. Pepe, 10 di Termoli, è indetta una conferenza stampa relativa alle criticità del servizio sanitario regionale, in particolare dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, soprattutto con la chiusura del Punto nascite e del Nido. Occasione per indicare, un piccolo contributo di idee, proposte e azioni che il Comitato, con l’auspicio che siano ritenute utili e confacenti, da chi di competenza, al fine di affrontare e risolvere le annose problematiche e i disagi per i cittadini.

Momento importante, anche in vista dell’approvazione del Patto per la Salute 2019-2021, in corso di stesura, con il quale c’è la possibilità di modificare il famigerato Decreto Balduzzi: D.M 70/2015 (Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), che ha comportato la perdita del Dea di II° livello, e avere nel Molise un solo Ospedale con Dea di I° Livello, e quanto di più negativo si è potuto registrare in questi ultimi anni di attuazione del P.O.S. 2015-2018, approvato con legge dello Stato e tuttora vigente, portando il servizio sanitario regionale in grave difficoltà fino alla chiusura di interi reparti nei presidi ospedalieri pubblici.

Momento importante anche per la nuova programmazione del servizio sanitario regionale per il prossimo quadriennio 2019-2021.