Deforestazione della via Panoramica agnonese. Il comune ha iniziato i lavori per la cura e manutenzione del verde

Oggi 2 luglio, nel pomeriggio mezzi e uomini in azione per i lavori di potaura,pulizia, manutenzione del verde sulla via panoramica dai piu segnalata per la scarsa quanto nulla cura del verde. Il comune ha commissionato una ditta munita di uomini e mezzi per lo scopo. Si spera che l'intervento non sia solamente un episodio sporadico e che la Panoramica divenuta una foresta, un wc per cani, una discarica a cielo aperto dovuto all'incuria e con con la fauna selvaggia in completa libertà possa essere ameno luogo di ritrovo per gli amanti della natura, per gli sportivi, per i bambini