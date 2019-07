Capannone in fiamme. Il pronto intervento dei Carabinieri mette in sicurezza l’intera area  e l’incolumità dei cittadini

La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Isernia sono intervenuti presso un’area sita in un comune limitrofo, dove era scoppiato un incendio che aveva interessato un capannone adibito a magazzino. L’immediato intervento dei Militari dell’Arma e dei Vigili del Fuoco, subito allertati, ha scongiurato ulteriori conseguenze, mettendo in sicurezza l’intera area teatro dell’evento e garantendo l’incolumità delle persone. Da ulteriori accertamenti effettuati nell’immediatezza del fatto, i Carabinieri hanno escluso responsabilità dolose, attribuendo l’accaduto a cause accidentali.