Pronto soccorso Agnone, fiato sospeso per la firma dei medici Iavicoli

I due medici Iavicoli, intercettati dall'Asrem per revocare il provvedimento del pronto soccorso h 12 ad Agnone non hanno ancora firmato il contratto. Dovrebbero farlo nelle prossime ore mentre resta il fiato sospeso da parte dei cittadini di Agnone e dell'intero altomolise. Il provvedimento di riduzione delle ore di pronto soccorso dovrebbe scattare già da lunedì 8 luglio.

L' arrivo dei due medici, tuttavia, non risolverebbe in toto i problemi del presidio ospedaliero che per funzionare a pieno regime avrebbe comunque bisogno di un terzo medico. Buone notizie invece per il reparto di medicina dove il medico Luciano D' Agostino resterà al suo posto e continuerà ad assicurare la funzionalità del reparto.