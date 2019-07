Revisione dell'albo dei giornalisti, Cimino: barricate in difesa dei pubblicisti

" La revisione dell’albo dei giornalisti deve essere equilibrata e senza zone franche". Lo ha sottolineato il consigliere nazionale dell'ordine nazionale Vincenzo Cimino sottolineando che non deve essere "soprattutto non discriminante per i pubblicisti". "Mi opporrò - aggiunge - alla disparità di trattamento e punterò sempre a difendere il mio Molise e i miei abbandonati e sfortunati colleghi. I pubblicisti del Molise sono degli eroi per come e quanto lavorano, a fronte di magri compensi. Quando riescono a incassarli. E ora vogliono pure cancellarli? Faremo le barricate in aula. Per ora il documento proposto torna indietro a quei burocrati che l’hanno partorito. A settembre ne riparliamo".