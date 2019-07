Spopolamento, in Altomolise il record è di Castelverrino: nessuna nascita nel 2018

In Molise la popolazione continua a diminuire. Il dato impietoso del 2018, che viene fuori dal bilancio demografico regionale, è di - 2876 residenti. Una situazione in cui l'altomolise la fa da protagonista nel paese con meno popolazione: Castelverrino. Nel 2017 le residenze si attestavano a 107 abitanti. Nel 2018, al pari di altri comuni molisani che andremo a vedere, nel piccolissimo comune altomolisano non è stata registrata alcuna nascita. Significa non soltanto che l'anno 2018 non esiste ma che il paese andrà a spopolarsi sempre di più rischiando di diventare uno di quei villaggi fantasma che si vedono nelle serie western americane.

Il decremento 2018 supera quello dello scorso anno di 920 unità (-1.956). La negatività è dovuta principalmente al saldo naturale (nati-morti) -1.808. Anche il saldo migratorio (iscritti-cancellati alle anagrafi) registra un dato negativo: -1.068.



I comuni di Lupara, Molise, Montorio nei Frentani, Provvidenti, San Biase, San Felice del Molise, Sant’Angelo Limosano (prov. di CB), Castelverrino e Pizzone (prov. di IS) non hanno fatto registrare neanche un nato lo scorso anno. La popolazione passa dai 308.493 del 1° gennaio ai 305.617 del 31 dicembre. Dal 2014 al 2018 sono stati persi 9.108 residenti.