"Anche io sono la protezione civile", grazie al Rotary club al campo scuola ad Agnone partecipano anche 2 fratelli siriani

Il fine ultimo è l'integrazione tra bambini e ragazzi di diverse culture che vivono ad Agnone. E per realizzare questo angolo di paradiso stanno lavorando alacremente i dipendenti della protezione civile, insieme al Rotary club del comune altomolisano. Si tratta della realizzazione del campo scuola rivolto a 32 bambini "Anche io sono la protezione civile".

Insieme ai ragazzi nativi in Molise che risiedono ad Agnone dalla nascita ci sono anche due bambini provenienti dalla Siria. Si chiamano Mohammed e Walid e hanno rispettivamente 14 e 13 anni. Hanno già frequentato la prima media in paese e sono entusiasti di vivere questa esperienza che li porterà maggiormente a stare insieme con i compagni di classe imparando anche tutte le tecniche della Protezione Civile. I due ragazzi fanno parte di una famiglia di otto figli. Dopo aver vissuto a Rocca di Papa per circa un anno sono arrivati ad Agnone grazie al progetto dello Sprar. Per i due fratelli è stato possibile partecipare grazie al Rotary club che all'unanimità e per volere del presidente Piero Pescetelli, ha deciso di pagare la quota di partecipazione.

L'esperienza durerà una settimana, durante la quale ragazzi tra gli 11 e i 16 anni avranno la possibilità di stringere legami senza badare a nulla ma solo al cuore e al rispetto degli altri.