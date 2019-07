L'allarme è stato diffuso tramite un comunicato dell'Avis: occorre sangue al centro trasfusionale dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Va bene qualsiasi tipo di gruppo sanguigno tuttavia la priorità è per il gruppo 0 RH positivo. Per donare basta essere in salute e recarsi in ospedale con le certificazioni richieste.