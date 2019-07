Stalking, due provvedimenti di ammonimento per altrettanti uomini della provincia

La costante attività di prevenzione voluta tenacemente dal Questore, Roberto Pellicone, si concretizza anche nel porre massima attenzione agli episodi di violenza, non solo domestica.

Negli ultimi giorni, infatti, sono stati emessi due Ammonimenti, ai sensi dell’ art. 8 del D.L. 38/2009, nei confronti di due uomini residenti nel territorio di questa provincia. Il primo, singolare, riguarda un31enne che ha avuto un atteggiamento davvero persecutorio, nei confronti di un suo compaesano di 32 anni: lo ha accusato di avere una relazione con la sua fidanzata, arrivando a pubblicare messaggi offensivi sui social con il solo scopo di denigrare il suo vecchio amico.

Le minacce, le ingiurie, le molestie si sono protratte nel tempo, nonostante l’intervento di parenti ed amici comuni per dissuadere l’uomo a non avere tali sospetti ed atteggiamenti, provocando nella vittima uno stato di ansia e di paura, tanto da condizionare la sua vita privata e sociale. Il secondo riguarda un cittadino marocchino di 30 anni che aveva costrettouna donna50enne a modificare le proprie normali abitudini di vita: dopo un buon rapporto di vicinato, l’uomo da gentile e garbato, ha assunto un atteggiamento aggressivo, molesto e minaccioso nei confronti della donna, senza alcun motivo plausibile.

La Polizia di Stato contrasta, quindi, con fermezza e rigore qualunque episodio di condotta violenta consumata in ambito familiare e non, mediante il ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, per evitare pericolose degenerazioni.