Il giochino politico Toma Mazzuto bocciato da tutti, ecco i video delle interviste e delle contestazioni

Luigi Mazzuto rimette le deleghe a Toma aspettandosi che il presidente della Regione le respinga. Con questa speranza è uscito dal Consiglio regionale. Ma non lo ha fatto dal portone principale ma da una uscita secondaria. La paura era quella di scontrarsi con i lavoratori imbufaliti dal non veder discusso nessuno dei problemi per i quali protestavano. Ma ad essere rimaste deluse dall'esito del consiglio sono soprattutto Aida Romagnuolo e Filomena Calenda.

Critica anche l'opposizione del Movimento Cinque Stelle e del Pd secondo le quali non esiste la maggioranza in consiglio regionale. Ce la sintetizza Patrizia Manzo