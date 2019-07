Fondo Perseo Sirio, se ne parla in una assemblea della Funzione pubblica Cisl

Come è noto dal 2014 la previdenza complementare dei dipendenti pubblici può contare sul Fondo Perseo Sirio, un unico fondo negoziale rivolto ai dipendenti di tutti i comparti della Pubblica Amministrazione. Infatti Perseo Sirio essendo un Fondo Pensione complementare, garantisce a tutti gli associati il mantenimento di una copertura previdenziale che integra quella del sistema pubblico. Per quanto sopra, al fine di fornire ed illustrare i vantaggi offerti e per dare un’informazione sempre più dettagliata e capillare sul territorio, la CISL FP AbruzzoMolise organizza un’assemblea sindacale per il giorno lunedì 8 luglio 2019, dalle ore 10,30, alle ore 13,30, presso la Sala “Gialla” della Provincia di Isernia. All’assemblea parteciperà Alessandro Chierchia Vice Presidente Sirio Perseo.