Caso Mazzuto, Facciolla Pd: si dimette o forse no

"Quando si recita senza canovaccio si rischia di essere involontari protagonisti di una commedia esilarante. Oggi il buon assessore Mazzuto, per evitare di prendersi bordate finanche dalla sua maggioranza, dichiara di dimettersi dall'incarico di assessore regionale". Lo ha dichiarato in una nota facebook il segretario del Pd e consigliere regionale Vittorino Facciolla.

" Tutto bene, fine delle trasmissioni, o forse no - sostiene Se non fosse per il presidente Toma che, forte del suo leonino coraggio, ed in spregio agli interessi dei molisani dannaggiati dall'assenza di azioni concrete del buon Mazzuto, dichiara di 'dover riflettere' prima di accettare le dette dimissioni. Il buon Toma, aggiunge, che la riflessione la farà unitamente al leader nazionale della lega. I beninformati riferiscono che Salvini si è reso disponibile ad incontrare Toma sulla sea watch, non appena sarà eseguito il sequestro della stessa, per un the caldo, preparato da Carola!".