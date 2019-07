Ponte Sente, parola della Provincia di Isernia: i lavori possono iniziare da subito

Lo ha annunciato in una conferenza stampa svoltasi a Isernia il presidente della Provincia reggente Roberto Di Pasquale: per il ponte Sente subito via ai lavori e dopo il passaggio ad Anas.

Il presidente reggente ha anche sostenuto che i lavori per lo studio geologico della intera area potranno iniziare subito. I due milioni stanziati dal Governo inoltre verranno impiegati per lo studio geologico dell' area intera. E anche per le opere di sistemazione della pila del viadotto ruotata a causa di una frana. Il provveditorato alle opere pubbliche gestirà l'appalto.

Il lavoro è di Regione, Provincia e provveditorato per far passare all' Anas la gestione del viadotto che collega l' Altomolise con l' Altovastese. Nella conferenza stampa Di Pasquale, che traghetterá l' ente di secondo livello fino al rinnovo del 25 agosto, ha anche annunciato che per le scuole si sta lavorando per la sicurezza statica del Fermi di Isernia e per l' acquisto delle cucine per l alberghiero di Agnone