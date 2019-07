Cade nel pozzo, salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco

Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco l'incidente non si è trasformato in tragedia. Questa mattina, in contrada Cialone a Baranello, un 75enne, probabilmente a causa di una distrazione, é finito in un pozzo ferendosi, ma senza riportare gravi conseguenze.

I pompieri, nonostante le iniziali difficoltà, sono riusciti a tirare fuori l’anziano dal pozzo. L’uomo, cosciente, ma visibilmente scosso, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Sono intervenuti per i rilievi del caso anche i Carabinieri della locale stazione.