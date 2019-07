Aveva bevuto troppo diventando molesto e aggressivo e all'arrivo dei carabinieri intervenuti in un bar di Campobasso per identificarlo, si è rivolto nei confronti dei militari in maniera aggressiva e violenta.

Protagonista della vicenda un 30 enne del capoluogo, già noto alla Forze dell'ordine, per il quale è scattato l'arresto. Dovrà rispondere di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. (ANSA).