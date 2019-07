Scongiurato il tentativo di suicidio di una giovane donna, grazie ai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno scongiurato l’estremo gesto minacciato da una giovane donna, grazie al tempestivo intervento del Maresciallo che, senza indugio, si è immediatamente attivato nel porre in essere le cautele del caso. Il Maresciallo dei Carabinieri di Isernia, di primo acchito tentava di tranquillizzare la giovane, cercando con le giuste parole di conforto ed incoraggiamento, di dissuaderla dal porre in essere l’estremo gesto; infatti già in passato la donna aveva tentato di porre fine alla sua vita perché affetta da “psicosi affettiva e disturbo borderline”. Successivamente il Maresciallo dell’Arma, con opportuna delicatezza e riservatezza, predisponeva tutte le attività al fine di ricevere la giovane al capolinea del bus su cui viaggiava e dopo averla rincuorata e confortata, la riaccompagnava presso la propria dimora.