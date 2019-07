Malore fatale in piazza a Castelguidone, muore il padre della calciatrice Daniela Sabatino

Era poco più di una settimana fa quando Gabriele Sabatino, padre della calciatrice Daniela Sabatino, era su un camper in giro per la Francia per seguire le gesta calcistiche di sua figlia. Oggi era in piazza a Castelguidone, la stessa piazza dove ha seguito la figlia sui maxischermi, quando è stato colto da un malore fatale. Gabriele, 60 anni, non ce l'ha fatta, ed è deceduto. Grande dolore per la calciatrice, per sua mamma e per gli altri due figli della famiglia che restano senza il loro affetto importante.

In molte delle interviste rilasciate ai giornali locali disse di non credere ancora nel fatto che la figlia vestisse la maglia azzurra e giocasse ai mondiali.