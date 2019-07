Venafro: 12 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata, falsità ideologica commessa in atto pubblico e falsa attestazione.

I Carabinieri della Compagnia di Venafro, nel corso dei normali servizi di Istituto finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio mediante frode, hanno denunciato alla Magistratura Pentra dodici persone, tutte, a vario titolo,nella qualità di amministratori di società operanti sul territorio provinciale nel settore autotrasporti e autonoleggio. In particolare, i soggetti segnalati, allo scopo di eludere maggiori oneri fiscali ed ottenere cospicui vantaggi economici sulle coperture assicurative dei veicoli loro intestati, falsamente attestavano di avere la sede delle stesse società in un comune diverso. Le indagini verificavano che le aziende interessate non svolgevano alcuna attività nella giurisdizione dichiarata ed erano assolutamente sconosciute agli indirizzi indicati.