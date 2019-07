Fai vedere il seno e bevi gratis, il cartello choc in un bar di Treviso

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Fai vedere il seno, più ce l'hai grosso e più bevi gratis. Se poi ti porti a casa il barista, una settimana di drink offerti". Angelo, barista di Treviso, non sa più come dirlo che quel listino offensivo e di cattivo gusto è nato come uno scherzo. La frittata è fatta, ormai. Davanti alla spina delle birre, ben sei anni fa, aveva affisso il cartello con il singolare tariffario.

Giovedì scorso però nel bar "da Angelo" di via Collalto si presenta lo psicoterapeuta Andrea Sales, il quale ordina due tramezzini e uno spritz e poi si accorge del cartello. Lo legge, lo rilegge e decide di andarsene senza consumare. Appena torna in ufficio si attacca a Facebook, pubblica il tariffario e anche tutta la sua indignazione. "Una forma di violenza così sottile da diventare uno stupro lento e continuato", scrive, chiedendosi come sia possibile che nessuno prima si fosse lamentato.

Per leggere di più cliccare qui