Il cane Fulvio gira ancora per le strade di Agnone, ecco i riferimenti per l'adozione

Da circa un mese per le strade di Agnone ci si può imbattere nella presenza di questo docilissimo cagnolone (visibile nella foto). Prima che gli si trovi una nuova casa, ci premuriamo di mostrare una sua immagine, nella speranza che il vecchio proprietario possa riconoscerlo e farsi vivo. “Fulvio”, questo il nome attribuitogli in paese, porta un collare metallico senza alcun segno identificativo e, purtroppo, è assolutamente privo di microchip. E’ un animale adulto, affabile ed estremamente bisognoso di affetto (basti pensare che preferisce le coccole al cibo). Risulta evidentissimo che soffra la separazione dai proprietari. Ci auguriamo che più che abbandonato, si sia solo smarrito, nella speranza di vederlo ricongiunto ai legittimi possessori. Chiunque fosse interessato all’adozione o si sentisse chiamato in causa, può rivolgersi al numero 334-8385308.